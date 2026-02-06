Региональные градостроительные нормативы обновят

Такое распоряжение дало областное правительство.

Правительство региона поручило своим подведомственным структурам разработать изменения в нормативы градостроительного проектирования Орловской области, утвержденные еще в 2011 году. Так, областному управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства поручено подготовить проект изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в срок до 30 марта 2026 года, после чего он должен появиться в открытом доступе в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Согласно распоряжению правительства проект предлагаемых изменений должен появиться в интернете не менее чем за 20 рабочих дней до дня их утверждения. Население региона получит возможность его обсудить. Но важно знать, что проект изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования на утверждение в правительство Орловской области будет направлен в срок до 1 июня 2026 года.

Тем временем управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области озвучило итоги рассмотрения обращений от физических и юридических лиц в 2025 году. Сообщается, что за это время было выдано 1110 градостроительных планов земельных участков, принято 11 решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного использования и 52 решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.

Также ведомство выдало за год 115 разрешений на строительство объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома – 15; объекты торговли – 17; объекты соцкультбыта – 12; производственные объекты и прочее – 68; линейные объекты – 9), 93 продления разрешений на строительство, 94 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

«В 2025 году подготовлено 96 проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также более 60 проектов в части отображения границ зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны культурного наследия, охранные зоны газопроводов, санитарно-защитные зоны), – сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. – За период с 2020 по 2025 год выполнена комплексная корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Орловской области. Подготовлен 331 документ».

К настоящему моменту полностью завершены работы по комплексной корректировке документов территориального планирования и градостроительного зонирования всех муниципальных образований Должанского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Свердловского, Урицкого и Шаблыкинского районов, а также городов Орла, Ливен, Мценска и Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»