На Орловщине зарегистрировали 257 «пьяных» преступлений

Криминальную статистику раскрыло региональное Управление МВД.

В 2025 году в общественных местах Орловской области было зарегистрировано 1465 преступлений, в том числе на улицах – 703. В состоянии алкогольного опьянения в общественных местах было совершено 257 преступлений. Такие данные озвучило Управление МВД России, которое, напомним, недавно представило отчете в региональном парламенте. Статистика могла бы быть хуже, если бы не патрули правоохранителей. Сообщается, например, что ежесуточно по плану-расчету использования сил и средств в общественных местах в регионе выставляются наряды полиции и наряды вневедомственной охраны Росгвардии. В охране общественного порядка задействованы сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы.

Всего в 2025 году на маршрутах патрулирования сотрудники полиции выявили 242 граждан, находившихся на улицах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Все эти граждане были переданы бригадам скорой помощи и доставлены в медицинские учреждения. За появление в общественных местах в состоянии опьянения за год полиция составила 1674 административных протокола, за распитие спиртных напитков – еще 3353 административных протокола.

По фактам мелкого хулиганства к административной ответственности за год в регионе было привлечено 1147 граждан. В ходе мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, было пресечено 85 административных правонарушений. Как отмечают в УМВД, перечисленные меры позволили оказать положительное влияние на состояние преступности в общественных местах.

«Во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, другими правоохранительными ведомствами обеспечен правопорядок при проведении 3490 мероприятий с массовым участием граждан, в ходе которых нарушений общественного порядка не допущено, – добавили в ведомстве. – Совместно с подразделениями ГУ МЧС обеспечено проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и имущества граждан при прохождении паводкового периода, летнего купального сезона, а также по предупреждению пожаров в лесных и садоводческих массивах».

ИА «Орелград»