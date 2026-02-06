Орловцам с психическими расстройствами помогут

Им даже доставят лекарства по месту их жительства.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов дополнена рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи. Об этом сообщила Федерация профсоюзов Орловской области. Так, в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников до 1 апреля 2026 года включат должность «врач по медицине здорового долголетия». Их главной задачей станет выявление признаков преждевременного старения и рисков развития возраст-ассоциированных заболеваний, их предупреждение и коррекция.

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи расширен на 15 позиций. Среди нозологий: болезни почек и желудочно-кишечного тракта, офтальмологические, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Увеличены объемы оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных и круглосуточных стационаров, больным с гепатитом С, а также в рамках медицинской реабилитации.

«Инвалиды и маломобильные пациенты, проживающие в отдаленных и сельских районах, теперь имеют право на доставку в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно либо на выезд медработников до места жительства с использованием транспортных средств соответствующих медицинских организаций и организаций социального обслуживания. Оплата такой доставки осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации», – следует из информации Федерации профсоюзов.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков утвердил программу гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области. Один из разделов устанавливает правила оказания медицинской помощи людям с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Такие граждане могут пребывать в том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в условиях «сопровождаемого проживания», включая совместное проживание таких людей в отдельных жилых помещениях.

Правила гласят, что в этих случаях за счет ассигнований областного бюджета для них предусмотрено диспансерное наблюдение специализированными медицинскими организациями во взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания. Порядок действия медиков ранее был утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Для граждан с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающих в сельской местности, помощь психиатров предусмотрена во взаимодействии с работниками фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений и кабинетов общей врачебной практики. Кроме того, предусмотрен выезд к пациентам специализированных психиатрических бригад. Учет таких выездов и количества гражданам, которым в ходе выездов оказана психиатрическая медицинская помощь, а также оценка охвата нуждающихся такой выездной работой возложены на департамент здравоохранения Орловской области.

«При оказании медицинскими организациями, предоставляющими первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства», – говорится также в документе.

ИА «Орелград»