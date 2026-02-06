В Орле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему девочку

Ребёнок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

ДТП случилось на Наугорском шоссе в 2024 году в июле. Девочке было 14 лет. Она скончалась на месте ДТП.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Мужчине вменялась традиционная для таких случаев статья 264, часть 3.

Подсудимый признал вину и выразил раскаяние.

В итоге суд назначил ему 1,5 года лишения свободы, но тут же заменил этот срок принудительными работами на тот же период. 10% заработка будут удерживать в доход государства.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Кроме того, гражданский суд рассмотрит иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей.

