В Орле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему девочку

6.2.2026 | 7:45 Важное, Новости, Происшествия

Ребёнок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Фото: УМВД России по Орловской области

ДТП случилось на Наугорском шоссе в 2024 году в июле. Девочке было 14 лет. Она скончалась на месте ДТП.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Мужчине вменялась традиционная для таких случаев статья 264, часть 3.

Подсудимый признал вину и выразил раскаяние.

В итоге суд назначил ему 1,5 года лишения свободы, но тут же заменил этот срок принудительными работами на тот же период. 10% заработка будут удерживать в доход государства.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Кроме того, гражданский суд рассмотрит иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей.

