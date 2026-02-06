В Орле уличные видеоэкраны «привязали» к километрам

Поправки внесены в городские правила благоустройства.

В Орле вступили в силу изменения, внесенные депутатами Орловского горсовета в «Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Проект, внесенный мэром города Орла, парламентарии рассмотрели на прошедшей сессии. Как следует из пояснительной записки к проекту, изменения внесены «в целях упорядочения размещения рекламных конструкций в городе Орле, а также формирования благоприятной архитектурной и информационной среды».

В частности, в правилах появился дополнительный подпункт следующего содержания: «Общее количество рекламных конструкций «светодиодный экран», размещаемых на земельных участках, и «видеоэкран», размещаемых на сооружениях, объектах недвижимости, не должно превышать 30 конструкций».

Кроме того, расстояние между рекламными конструкциями видов «светодиодный экран» и «видеоэкран», независимо от места и срока их размещения, должно составлять не менее: одного километра для улиц протяженностью от 1 до 3,5 километра; двух километров для улиц протяженностью более 3,5 километра. Для улиц протяженностью менее одного километра размещение рекламных конструкций видов «светодиодный экран» и «видеоэкран» вообще не допускается.

«Максимально допустимая яркость вышеуказанных конструкций в темное время суток должна соответствовать требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», – говорится в обновленном документе.

Еще один дополнительный пункт, появившийся в правилах, гласит, что размещение рекламных конструкций видов «светодиодный экран» и «видеоэкран» допускается на расстоянии менее 45 метров от окон жилых домов при размещении перпендикулярно жилому дому и менее 140 метров при размещении параллельно жилому дому (напротив окон).

ИА “Орелград”