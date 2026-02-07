В Орле «Почту России» осудили за разбитую машину

Гражданское дело рассматривал Советский районный суд.

Иск подала женщина — частное лицо, владелец автомобиля, повреждённого в ДТП. С её транспортом столкнулась машина, принадлежащая «Почте». Авария произошла в Брянской области.

Виновником ДТП признали водителя служебного автомобиля — именно он не выдержал необходимую дистанцию и совершил столкновение. Кстати, машина «Почты России» тоже получила повреждения.

Оба автомобиля были застрахованы. Однако женщина осталась недовольна размером выплаты, полученной в страховой компании, и решила взыскать недостающую сумму через суд.

Разницу между фактическим ущербом и страховой выплатой определили в размере 737 тысяч 400 рублей. Суд счёл это справедливым требованием и удовлетворил иск.

Также «Почте России» придётся покрыть «сопутствующие» расходы истца — стоимость досудебной оценки (15 тысяч), госпошлину (23 тысячи 227 рублей) и оформление нотариальной доверенности (2 тысячи 600 рублей).

Кроме того, с компании взыщут ещё 15 тысяч рублей — в пользу ИП, который проводил уже судебную экспертизу ущерба. Впрочем, решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Соответствующая информация опубликована на сайте Советского районного суда Орла.

