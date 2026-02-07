Более 500 ружей орловцы передали в зону СВО

Охотничьи ружья помогают в борьбе с беспилотниками врага.

В 2025 году общее количество переданного гражданами в зону СВО зарегистрированного оружия превысило 500 единиц, также жители передали нашим бойцам 1000 патронов к нему. Подобная инициатива стала регулярной практикой среди жителей Орловской области. Только за январь текущего года в зону СВО было передано 12 единиц подобного оружия. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Очередную партию, состоящую из семи гладкоствольных охотничьих рублей, в зону специальной военной операции передали сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы. Отметим, что силовики принимают только зарегистрированное оружие, которое орловцы жертвуют добровольно. Как говорят в силовом ведомстве, охотничьи ружья очень хорошо зарекомендовали себя в борьбе с вражескими беспилотниками.

«Практика показывает, что охотничьи ружья оказались весьма эффективны для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов противника, – уточнили в Управлении Росгвардии по Орловской области. – Использование такого оружия позволяет эффективно бороться с опасностью, возникающей от вражеских дронов, обеспечивая дополнительную безопасность нашим военным».

Наиболее востребованными являются многозарядные ружья, а именно гладкоствольные полуавтоматические модели 12-го калибра. Силовики называют их наиболее эффективным средством для поражения дронов. Добровольно пожертвовать оружие для нужд СВО может любой желающий. Для этого надо обратиться в подразделение центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Кроме того, на сайте Росгвардии имеется специализированный раздел, на котором достаточно заполнить типовую заявку.

«Проводимая работа демонстрирует высокий уровень гражданской ответственности и патриотизма жителей Орловщины, готовых поддержать страну в непростых условиях», – так прокомментировал ситуацию врио начальника центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии подполковник полиции Сергей Кутепкин.

ИА “Орелград”