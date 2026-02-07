Орловский детсад по суду выгадал 2500 рублей

Арбитраж уменьшил для детсада размер исполнительского сбора.

Сразу несколько однотипных исков рассмотрел в последние дни арбитражный суд Орловской области. Их авторами являются образовательные учреждения, которые просили об уменьшении размеров наложенных на них исполнительских сборов. Например, такой иск подал детский сад села Губкино Малоархангельского района. Ответчиком стала служба судебных приставов.

Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство в отношении МБДОУ «Губкинский детский сад». Возбудили его на основании акта налогового органа о взыскании задолженности по налогам и сборам – долг детсада перед государством составил 138 тысяч рублей. При этом детсаду был установлен пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Однако полностью погасить долг в указанный срок детсад не смог, хотя и начал вносить небольшие платежи в счет погашения долга. Поскольку, по мнению судебного пристава-исполнителя, исполнительный документ в пятидневный срок исполнен не был, было вынесено постановление о взыскании с детсада исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Даже такая сумма для учреждения является значительной, поэтому был подан иск.

Заявление об уменьшении размера исполнительского сбора было мотивировано тем, что у учреждения сложилось тяжелое финансовое положение, что и привело к невозможности погашения основного долга в установленный пятидневный срок. Ответчик, то есть судебный пристав-исполнитель, возражал против удовлетворения заявленного требования. В отзыве на иск он указал, что детский сад «не представил судебному приставу-исполнителю доказательств, подтверждающих его тяжелое финансовое положение, и доказательств принятия мер, направленных на своевременное исполнение требований исполнительного документа».

Якобы также не были представлены документы, подтверждающие, что неисполнение исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными непреодолимыми препятствиями. Но суд встал на сторону детсада и уменьшил размер исполнительского сбора до 7500 рублей. Впрочем, приставы еще могут «пободаться» с детсадом в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже.

К слову, аналогичного решения добилась Каменская средняя общеобразовательная школа все того же Малоархангельского района. Ее долг по налогам и сборам составил 135,8 тысячи рублей. За пять дней полностью его погасить школа не успела, и на нее также наложили исполнительский сбор в размере 10 000 рублей. Но суд снизил его до 7500 рублей.

