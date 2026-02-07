Полиция изъяла у орловца внушительный объём конопли

Гражданин уже стал фигурантом уголовного дела.

Жителя Глазуновского района подозревают в незаконном хранении наркотических средств. Полицейские, получив оперативную информацию, нагрянули к нему домой и во время осмотра помещений обнаружили и изъяли «части растения, находившиеся в коробках, банках, завернутые в газеты». Также было изъято «средство растительного происхождения, предположительно наркотическое. Кроме этого на чердаке были обнаружены пять кустов растений».

«Согласно проведенному исследованию, мужчина хранил более 12 граммов марихуаны и 788,2 граммов конопли, – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Гражданин пояснил полицейским, что ранее нашел и собрал дикорастущую коноплю. В дальнейшем он намеревался использовать ее для личного потребления. В отношении местного жителя следственным подразделением ОМВД России по Глазуновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ».

Тем временем, Кромской районный суд рассмотрел дело местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина «прогуливался» по территории района и обнаружил куст дикорастущего растения. По внешним признакам он сумел идентифицировать куст. Это оказалась дикорастущая конопля, из которой подсудимый решил изготовить марихуану для собственного потребления.

Следствие и суд установили, что мужчина был осведомлен о том, что конопля – это наркотикосодержащее растение. Зная об этом, гражданин собрал урожай, а именно срезал найденный им куст и отнес его к себе домой. Далее, на своем подворье он изготовил наркотическое средство, которое сложил в полимерный пакет. Последний он хранил в сарае возле своего дома, пока к нему не явились сотрудники полиции.

«Каннабис (марихуана) включен в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством РФ», – напомнили в Кромском районном суде. Гражданин был признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и наказан штрафом, который он должен выплатить в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

В аналогичную неприятную ситуацию попал и житель Дмитровского района, которого также обвиняют в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Но ему еще предстоит ответить перед судом – прокуратура Дмитровского района утвердила обвинительное заключение. В данном случае местного жителя обвиняют по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта некротических средств, в крупном размере).

«По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый незаконно приобрел дикорастущее растение, части которого содержат наркотическое средство, которое хранил по месту жительства, – сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. – Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками УКОН УМВД России по Орловской области. Уголовное дело направлено в Дмитровский районный суд для рассмотрения по существу».

