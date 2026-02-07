Дорога под Орлом «ускользнула» от учета

Данный факт выявила прокуратура в ходе проведенной проверки.

Орловский районный суд рассмотрел исковые требования окружного прокурора к администрации Орловского муниципального округа. Истец просил обязать местных чиновников совершить действия по постановке земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования на государственный кадастровый учет. В основу административного иска легли результаты ранее проведенной прокурорской проверки исполнения земельного законодательства, а также законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе суда, прокуратура обратила внимание на земельный участок, по которому проходит автомобильная дорога на улице Раздольной в поселке Стрелецком. Как выяснилось, это дорога-«фантом». Во-первых, земля под ней не поставлена на государственный кадастровый учет. Во-вторых, сама дорога не включена в реестр муниципального имущества Орловского муниципального округа. Это ставит под вопрос ее содержание. А ведь речь, помимо всего прочего, идет об обеспечении безопасности участников дорожного движения.

«Ссылаясь на указанные обстоятельства, прокурор просил суд обязать администрацию Орловского муниципального округа поставить на кадастровый учет указанный выше земельный участок, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Выслушав стороны по делу, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу о том, что административные исковые требования прокурора Орловского района являются обоснованными и подлежат удовлетворению».

Суд решил понудить окружную администрацию к совершению определенных действий. В частности, ей отвели четыре месяца, с момента вступления решения суда в законную силу, чтобы принять меры по постановке на государственный кадастровый учет забытого земельного участка, по которому проходит дорога-«фантом». Решение еще не вступило в законную силу, так что дорога на улице Раздольной пока остается без регистрации.

ИА «Орелград»