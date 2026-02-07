В дороги Орла за три года вложат 5,8 миллиарда рублей

Мэрия утвердила план комплексного развития улично-дорожной сети города.

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2026-2028 годы» распорядилась администрация областного центра. Одновременно признана утратившей силу предыдущая программа, действие которой завершалось только в 2027 году. Ответственным исполнителем новой программы, через которого будут идти потоки бюджетных средств, назначено управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Соисполнителием станет муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

В числе прочего программа предусматривает внедрение интеллектуальных транспортных систем и автоматизацию процессов управления дорожным движением. Это направление станет частью регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Основная цель программы заключается в приведении дорожного покрытия, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

К слову, недавно на пресс-конференции начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу Константин Регнер отметил, что неудовлетворительное состояние дорог остается значимым сопутствующим фактором аварийности. По его словам, в 2025 году недостатки улично-дорожной сети были зафиксированы в 35 процентах ДТП с пострадавшими, всего было 98 таких случаев. В прошлом году Госавтоинспекция выдала 36 предписаний об устранении дорожных нарушений, было возбуждено 49 административных дел по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).

Новая муниципальная программа предусматривает финансирование в объеме 5,8 миллиарда рублей, из которых уже в 2026 году будет выделено 2,76 миллиарда рублей. Основной груз финансирования ляжет на Дорожный фонд Орловской области. Ожидается, что за 2026-2028 годы реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 67,84 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Также запланировано уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на 14,1 процентных пункта.

