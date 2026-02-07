На Орловщине регистрация бизнеса все сильнее уходит в онлайн

В таком режиме зарегистрировано уже более 90 процентов орловского бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 января 2026 года доля электронной регистрации бизнеса в регионе превысила 90 процентов от общего количества поступивших в регистрирующий орган документов. Это почти на 6 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Такой рост объясняется тем, что сервисы ФНС России по электронной регистрации бизнеса являются простыми в использовании, а благодаря широкому функционалу они минимизируют участие граждан в процессе подготовки документов, необходимых для получения государственных услуг, и значительно сокращают сроки их предоставления», – пояснили в областной налоговой службе.

В качестве примера приводится ведомственный сервис «Государственная онлайн – регистрация бизнеса». Он позволяет дистанционно, в электронном виде направить документы для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. С его помощью также можно внести изменения в действующий бизнес или прекратить его, подписав заявление квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи или с использованием мобильного приложения «Госключ».

К слову, в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Клычкова с руководителем УФНС России по Орловской области Ириной Емельяновой было отмечено, что одним из индикаторов экономического благополучия региона является рост количества представителей малого и среднего предпринимательства. По данным на 1 января 2026 года в Орловской области состояло на учете 30 373 так называемых субъектов предпринимательской деятельности, или на 565 субъектов больше, чем годом ранее. Количество индивидуальных предпринимателей за минувший год увеличилось на 4 процента.

В областной налоговой службе подчеркнули, что использование электронных сервисов ФНС позволяет снизить количество отказов в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что при заполнении онлайн-формы программа тщательно следит за процессом и не позволит, например, сделать опечатку в паспортных данных, адресе места нахождения юридического лица или места жительства индивидуального предпринимателя. Напротив, она поможет пользователю выбрать актуальные и наиболее подходящие для него виды экономической деятельности из действующего классификатора.

ИА “Орелград”