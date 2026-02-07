Орловца прямо дома обокрал случайный знакомый

В обстоятельствах преступления разбирался Заводской районный суд.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в совершении квартирной кражи. Дело на него завели по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. как следует из информации пресс-службы суда, подсудимый случайно познакомился с потерпевшим, они вместе распивали спиртные напитки. Затем потерпевший пригласил случайного знакомого к себе домой, чтобы продолжить совместное употребление алкогольных напитков.

Однако это решение оказалось опрометчивым, что доказали дальнейшие события. Мужчина в квартире потерпевшего какое-то время распивали спиртное, но затем гостеприимный хозяин уснул. Гость решил этим воспользоваться и обшарил квартиру и личные вещи своего нового приятеля. Затем он ушел, прихватив с собой некоторые вещи и деньги потерпевшего. Последний, проснувшись, понял, что его обокрали, и написал заявление в полицию.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, возместив причиненный преступлением вред в сумме 260 тысяч рублей, – сообщили в пресс-служба Заводского районного суда. – Подсудимый признан виновным и инкриминируемом ему преступлении. С учетом данных о личности и частичного возмещения вреда потерпевшему, подсудимому назначено наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда».

Ранее на заседании Орловского горсовета народных депутатов с отчетным докладом выступил начальник УМВД России по городу Орлу, полковник полиции Алексей Архипов. Он рассказал депутатам, что несмотря на изменения в динамике преступлений, ситуация в целом остается стабильной. Так, на территории областного центра в прошлом году было зарегистрировано 3730 сообщений о преступлениях, что на 8,6 процента меньше, чем годом ранее. Основное количество преступлений было зарегистрировано на территории Советского (1367) и Заводского (1130) районов.

ИА «Орелград»