Во Мценске провели масштабный аудит закупок

В рамках проведенных проверок было выявлено более 80 нарушений.

Обобщенную информацию об аудите в сфере закупок за 2025 год представила Контрольно-счетная палата города Мценска. Данные были получены в рамках экспертно-аналитического мероприятия, которое проводилось в январе 2026 года. Аудит закупочной деятельности затронул 10 объектов контроля, в том числе средние школы №2, 3 и 8, детский сад № 6, Мценскую детскую школу искусств, администрацию Мценска, управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба и административно-хозяйственная служба администрации города Мценска», управление образования, Мценский краеведческий музей и Мценский дворец культуры.

В ходе анализа было установлено, что за 2025 год муниципальные учреждения заключили 483 контракта на общую сумму 377,92 миллиона рублей. Из них 436 контрактов и договоров на 70,89 миллиона рублей были заключены с единственными поставщиками, то есть неконкурентным способом. И только 47 контрактов на сумму 307,03 миллиона рублей были заключены на основании проведения электронных процедур, то есть конкурентным способом.

Таким образом, основной способ закупок в муниципальных учреждениях Мценска – это неконкурентные закупки, доля которых в прошлом году составила 90,2 процента от общего количества проверенных закупок. Между тем, в ходе аудита также было установлено, что в результате проведения закупок конкурентным способом экономия бюджетных средств за год составила 13,56 миллиона рублей.

Аудиторы провели анализ закупочной деятельности на всех этапах: от стадии планирования до исполнения контрактных обязательств. В результате было выявлено 86 нарушений на общую сумму 97,983 миллиона рублей. В числе наиболее распространенных названы: нарушения при обосновании и определении начальной максимальной цены контракта (на общую сумму 1,438 миллиона рублей); неприменение мер по взысканию неустойки (на сумму 293,48 тысячи рублей); приемка работ без обеспечения гарантийных обязательств (на сумму 11,125 миллиона рублей) и др. Также был установлен факт искусственного дробления закупок на сумму 936 тысяч рублей.

«Основной объем нарушений установлен при нарушении подрядчиками сроков окончания выполнения работ, оказания услуг на сумму 45,015 миллиона рублей, или 45,94 процента от общей суммы нарушений в сфере закупок. Таким образом, муниципальные учреждения города Мценска своевременно не осуществляли контроль за ходом выполнения подрядчиками работ (оказания услуг), в рамках заключаемых контрактов, с целью недопущения нарушений сроков окончания работ (оказания услуг)», – следует из отчета КСП.

Наибольшее количество нарушений Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было выявлено при проведении аудита закупочной деятельности в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска – 53 нарушения, или 61,63 процента от общего количества нарушений. По результатам проверок Контрольно-счетной палатой в 2025 году было внесено 19 представлений, шести сотрудникам муниципальных учреждений объявлены дисциплинарные взыскания. Информация по результатам аудита направлялась в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»