Орловчанку крупно оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

Женщина попалась на трёх эпизодах преступной деятельности.

Из материалов уголовного дела следовало, что жительница города Орла в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года фиктивно прописала в своей квартире троих иностранных граждан. Как уточнили в пресс-службе Северного районного суда, рассматривавшего дело, подсудимая «осуществила фиктивную регистрацию по месту пребывания в указанной квартире иностранных граждан, в отсутствие намерений предоставлять им данную квартиру для проживания».

Это означает, что орловчанка не просто помогла мигрантам легализовать свой статус, но и фактически укрыла их от учета. Ведь органы внутренних дел отслеживают передвижения иностранцев по России. В данном случае иностранные граждане в Управлении по вопросам миграции УМВД России по городу Орлу фактически фиктивно числились по месту пребывания в квартире, принадлежащей подсудимой. А где они находились на самом деле и чем занимались, большой вопрос.

«Своими преступными действиями подсудимая лишила УВМ УМВД России по городу Орлу, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижения на территории Российской Федерации, – пояснили в пресс-службе Северного районного суда города Орла. – Подсудимая в судебном заседании свою вину признала в полном объеме, дело рассмотрено в особом порядке».

По приговору суда женщина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), причем ей вменяли три эпизода преступной деятельности – по числу фиктивно прописанных ею мигрантов. По совокупности преступлений суд первой инстанции наказал ее уголовным штрафом в размере 150 тысяч рублей. Затем дело слушалось в апелляции, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила приговор без изменения.

ИА «Орелград»