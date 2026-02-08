Орловского бизнесмена обязали заплатить 180 тысяч рублей за торт

Кондитерское изделие оказалось контрафактным.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Оно было возбуждено по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Смешарики» и общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа», а ответчиком выступил индивидуальный предприниматель из Орла. Истцы фактически обвинили бизнесмена в нарушении исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства и товарные знаки и потребовали компенсацию.

Причиной спора послужил торт, украшенный изображениями анимационных персонажей, известных как: «Пин», «Бараш», «Нюша», «Лосяш», «Ежик», «Совунья», «Кар Карыч», «Крош» и «Копатыч». Как следует из материалов дела, ООО «Смешарики» является обладателем исключительных авторских прав на перечисленные произведения изобразительного искусства. А компания «Мармелад Медиа» является обладателем права на использование товарных знаков, официально зарегистрированных в государственном реестре и замеченных на спорном торте.

Из иска следовало, что представители истцов еще в ноябре 2023 года на одной из страниц в социальной сети «обнаружили факт неправомерного использования указанных объектов интеллектуальной собственности путем предложения к продаже кондитерских изделий с использованием товарных знаков и образов рисунков, принадлежащих истцам». Представитель истцов тут же вступил с продавцом в деловую переписку.

Велась она о покупке случайно выбранного кондитерского изделия, а именно торта «Красный бархат». Из иска следовало, что правообладатели при помощи деловой переписки хотели выяснить, кто именно торгует сладостями со «смешариками». В результате они получили счет на оплату торта, в котором были указаны реквизиты орловского ИП, который и стал ответчиком по делу.

«Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность», – подчеркнул в своем решении суд. И хотя предприниматель иск не признал, суд посчитал, что именно он предлагал к продаже контрафактный торт.

В письменном отзыве на исковое заявление ответчик утверждал, что он не размещал счет на оплату на странице в социальной сети. По его версии, это делал посредник, с которым у него заключен агентский договор. По такой логике, агент и должен был отвечать по иску. Но суд не принял данный довод ответчика, «поскольку соответствующих доказательств наличия правоотношений в рамках агентского договора со своими контрагентами ответчиком предоставлено не было; агентский договор не был представлен в материалы дела».

Иск был удовлетворен. Арбитраж постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу ООО «Смешарики» компенсацию в размере 110 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства, а в пользу ООО «Мармелад Медиа» – компенсацию в размере 70 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Кроме того, бизнесмену предстоит компенсировать истцам их расходы за фиксацию нарушения и оплатить государственную пошлину. В целом ему придется раскошелиться примерно на 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»