Разобранные лавки во Мценске не понравились аудиторам

Стали известны результаты проверки Мценского Дворца культуры.

Контрольно-счетная палата города Мценска обнародовала результаты проверка МБУ «Мценский Дворец культуры». Аудиторы оценили использование учреждение предоставленных ему бюджетных средств на формирование, управление и распоряжение муниципальным имуществом. В ходе проверки были выявлены нарушения сроков оплаты по контрактам – заказчик опаздывал с платежами на срок от 9 до 44 дней.

Однако и поставщики не всегда тщательно исполняли свои обязательства. В качестве примера КСП приводит заключенный летом 2024 года контракт на поставку, сборку и установку тренажеров на парковой территории МБУ «Мценский Дворец культуры». Как выяснилось, подрядчик опоздал с полным выполнением условий контракта на 55 дней. Также было установлено, что по 21 объекту, которые приобретались в том же 2024 году, был нарушен срок направления документов в управление по муниципальному имуществу города Мценска. Последнее должно было внести приобретенные объекты в реестр муниципального имущества.

Один из проверенных договоров был заключен в рамках целях реализации государственной программы «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов». В данном случае деньги были выделены на приобретение лавок для парковой территории МБУ «Мценский Дворец культуры».

Как выяснила проверка, это была закупка у единственного поставщика – 12 лавок на сумму 300 тысяч рублей в учреждение поставил индивидуальный предприниматель. Аудиторы выходили на место и в ходе визуального осмотра зафиксировали такой факт: 12 лавок действительно были поставлены, но на момент проверки все еще находились в разобранном виде, причем лежали прямо на улице. «Таким образом, неэффективные расходы бюджетных средств на неустановленные лавки составили 300 тысяч рублей», – подытожили в КСП.

По итогам контрольного мероприятия представление об устранении выявленных нарушений было направлено в адрес МБУ «Мценский Дворец культуры». Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру и в Мценский городской Совет народных депутатов.

ИА “Орелград”