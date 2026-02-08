Губернатора поблагодарили за мост и помощь бойцам СВО

В администрации главы региона подсчитали благодарности.

В четвертом квартале 2025 года жители Орловской области в обращениях, поступивших в областную администрацию, 15 раз выразили благодарность за оперативное решение поставленных ими вопросов. Об этом говорится в отчете, обнародованном администрацией губернатора и правительства Орловской области.

Из него следует, что лично главе региона Андрею Клычкову поступило три благодарности: за оказанное им содействие в решении вопросов о ремонте моста в деревне Горчаково Троснянского района, за содействие в сборе и направлении гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Члена правительства Орловской области – руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексея Субботина граждане поблагодарили за положительное решение вопроса о строительстве автомобильной дороги с щебеночным покрытием до деревни Селихово Орловского муниципального округа. 10 благодарностей за три месяца поступило через областную администрацию сотрудникам медицинских учреждений региона, подведомственных департаменту здравоохранения.

Медиков простые орловцы благодарили за решение вопросов лекарственного обеспечения, лечения и оказания медицинской помощи. Одна благодарность была адресована сотрудникам бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Шаблыкинского района», подведомственного департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Жители отметили их профессионализм в решении социальных вопросов, а также заботу и внимание, проявленные к гражданам пожилого возраста.

Администрация губернатора также сообщила, что в четвертом квартале 2025 года с учетом установленных сроков было рассмотрено 998 письменных обращений, из них 391, или 39,2 процента были поставлены на контроль губернатором, его заместителями и руководителями департаментов. 174 обращения было рассмотрено совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, в том числе с выездом на место – 13. В целом решено положительно 282 устных и письменных вопросов.

ИА “Орелград”