Орловца арестовали на 10 суток за пьяное вождение без прав

Административное дело рассмотрел мировой суд.

Мировой судья судебного участка Урицкого района Орловской области рассмотрел дело в отношении местного жителя за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Как пояснили в пресс-службе Урицкого районного суда, фигурантом стал местный житель, который сел за руль транспортного средства, находясь в состоянии опьянения. На улице Гуськова в поселке городского типа Нарышкино его для проверки остановили сотрудники Госавтоинспекции.

По визуальным признакам они заподозрили, что водитель может быть нетрезв. Инспекторы тут же предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мужчина ответил согласием. Результаты освидетельствования указали на присутствие абсолютного этилового спирта в крови водителя, его объем составил 0,756 мг/л, что более чем вдвое превышает максимально допустимую норму. При этом в действиях данного гражданина правоохранители и судья не усмотрели признаков уголовно наказуемого деяния.

«В судебном заседании нарушитель вину признал полностью, пояснив, что ехал в состоянии алкогольного опьянения, при этом водительское удостоверение не получал, – сообщили в пресс-службе Урицкого районного суда. – Учитывая характер совершенного административного правонарушения и личность виновного, его имущественное положение, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, наличие смягчающих ответственность обстоятельств, мировой судья назначил наказание в виде административного ареста сроком 10 суток. Постановление мирового судьи вступило в законную силу».

В 2025 году в целом по Орловской области сотрудниками ДПС было пресечено 992 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде было возбуждено 107 уголовных дел. По данным регионального Управления МВД, указанные меры позволили снизить количество ДТП, совершаемых по вине нетрезвых водителей, на 7,7 процента по сравнению с 2024 годом.

ИА «Орелград»