Под Ливнами землю будут возвращать в оборот

Земельно-имущественные отношения усовершенствуют в Ливенском районе.

Взяла старт муниципальная программа «Совершенствование земельно-имущественных отношений в Ливенском районе», утвержденная администрацией Ливенского района. Ее основная цель заключается в обеспечении доходности земельно-имущественного комплекса. В ее рамках, например, запланировано проведение кадастровых работ и работ по подготовке графических материалов в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Задачами муниципальной программы станут: обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального района; увеличение количества земельных участков, реализованных на торгах; внесение в Единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ объектов земельных участков. Срок действия программы рассчитан с 2026 по 2028 год включительно. Общий объем финансирования запланированных мероприятий составляет 401,2 тысячи рублей.

В документе отмечено, что в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в районе непрерывно проводится работа по государственной регистрации прав на земельные участки. В результате растет количество участков, предоставленных на праве постоянного бессрочного пользования и аренды. Это связано с передачей дополнительных полномочий федерального и муниципального уровней, увеличением количества формируемых земельных участков под объектами недвижимости и регистрацией на них права собственности Ливенского района.

Однако местные власти выявили проблем, которые негативно влияют на эффективность управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом. К их числу они, прежде всего, отнесли недостаточную платежную дисциплину арендаторов и наличие неоформленных земельных участков на территории Ливенского района. Основное мероприятие программы включает в себя процесс, направленный на возвращение неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков в хозяйственный оборот. Также предусмотрено стимулирование целевого использования земли.

ИА «Орелград»