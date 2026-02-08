Орловец по суду выселил своих родственников

Они приезжали к нему всего один раз в гости на Новый год.

Покровский районный суд рассмотрел иск местного жителя, который тот подал к своим теперь уже бывшим родственникам. Из иска следовало, что мужчине и его сыновьям в равных долях на праве собственности принадлежит квартира. Но истец в ней проживает один. Сыновья выросли и разъехались. Один из сыновей женился и попросил отца временно зарегистрировать в квартире свою супругу и тещу. Мужчина согласился и «прописал» своих новых родственников в квартире.

«С момента регистрации и по настоящее время ответчики в квартире не проживали, их личных вещей и предметов домашнего обихода в квартире нет, – следует из информации пресс-службы Покровского районного суда. – Ответчики приезжали к нему один раз в гости на Новый год. В 2025 году брак между сыном и невесткой был расторгнут. Его просьбы сняться с регистрационного учета в добровольном порядке ответчики игнорируют».

«Фантомное» соседство с бывшей невесткой и ее матерью, которые после развода фактически утратили статус родственников, орловцу не понравилось. Но снять их с регистрации без их личного участия и согласия он не мог. Оставался только один путь – идти в суд. В иске мужчина заявил, что, по его мнению, бывшие родственники не приобрели права пользования его жильем.

Членами его семьи они не являются, общего хозяйства с ним никогда не вели, каких-либо соглашений по вопросу пользования жильем не заключали, в квартиру ответчики не вселялись, жилищно-коммунальные услуги по ней никогда не оплачивали. Сыновья истца, которым пришлось принять участие в процессе, так как часть квартиры принадлежит им, не возражали против удовлетворения иска. В деле принял участие и помощник прокурора Покровского района, который в своем заключении счел иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

«Судом установлено, что право пользования спорным жилым помещением за ответчиками не может быть сохранено и согласно статье 35 Жилищного кодекса РФ подлежит прекращению в судебном порядке. Следовательно, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Решение суда является основанием для снятия ответчиков с регистрационного учета. На дату публикации судебный акт не вступил в законную силу», – сообщила пресс-служба Покровского районного суда.

Важными обстоятельствами стало то, что ответчики в чужую квартиру фактически не вселялись с момента регистрации в ней по месту жительства. Хозяин квартиры препятствий им не чинил. Обратил суд внимание и на такой факт, что личных вещей, документов, предметов домашнего обихода, принадлежащих ответчикам, в квартире истца нет. Поскольку данные обстоятельства в судебном заседании никто не оспорил, суд иск удовлетворил. Он отметил, что «наличие регистрации у ответчиков в жилом помещении не свидетельствует о наличии у них права пользования спорным жилым помещением, в связи с тем, что они туда не вселялись, не проживали там, интереса к жилому помещению не проявляют».

ИА “Орелград”