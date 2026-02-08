Орловцы оценили незаконные сборы в школах

Обнародованы результаты ежегодного регионального мониторинга мнения родителей.

Речь идет об опросе родителей и законных представителей школьников по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов. В Орловской области такой мониторинг проводится ежегодно. Данные за 2025 год раскрыл региональный департамент образования. Мониторинг был направлен на предотвращение незаконных сборов денег с родителей и на информирование о порядке их действий в случае внесения добровольных пожертвований.

В 2025 году опрос проводился в Орле, Покровском, Урицком, Новосильском, Знаменском и Сосковском районах, а также в Орловском муниципальном округе. Мониторинг затронул лицей № 4 города Орла, Мезенский лицей, Новосильскую, Сосковскую, Больше-Сотниковскую и Глотовскую средние школы, Березовскую основную школу. Выбор классов для мониторинга отдали на откуп директорам школ. В результате в опросе приняли участие 364 родителя школьников, обучающихся в 48 классах.

Предложенная анкета включала в себя десять вопросов, на которые респондентам давались готовые варианты ответов. Например, на вопрос о том, известен ли родителю телефон или электронный адрес региональной или муниципальной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов в школах, положительно ответили 157 респондентов, то есть 43 процента от всех опрошенных.

Только 47 процентов родителей обладают необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых школой бесплатно. Интересно, что годом ранее положительный ответ на данный вопрос дали вдвое больше родителей. По сравнению с 2024 годом на 20 процентов уменьшилось число родителей, осведомленных о том, какие образовательные услуги оказываются в школе на платной основе. Опрос показал, что лишь 54 процента родителей знают, в каком порядке и на каких условиях можно внести в школу добровольное пожертвование или и целевой взнос.

Лишь 40 процентов родителей знают, что установление каких-либо денежных взносов, сборов и других форм материальной помощи в школах не допускается. А ведь важно знать, что любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, попечительский совет и прочие органы школьного самоуправления, вправе принять решение о сборе денежных средств только в отношении себя самих, то есть членов комитета или попечительского совета, а не в отношении родителей всех школьников. И только 47 процентов родителей знают, как следует контролировать расходование родительских средств. Годом ранее таковых было на 28 процентов больше.

«Родители проинформированы о наличии платных услуг в своих образовательных организациях, однако, снижение положительных ответов по вопросам свидетельствует о том, что родители незнакомы детально с условиями предоставления платных услуг. Это связано с отсутствием систематического уведомления родителей обо всех аспектах предоставления платных услуг», – говорится в отчете о результатах мониторинга.

ИА “Орелград”