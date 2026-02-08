Орловский суд отказал обрубщику в досрочном освобождении

Но постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел ходатайство осужденного, отбывающего уголовное наказание по приговору Верховского районного суда. Последний был вынесен в апреле 2025 года, орловец получил тогда наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 6 процентов из заработной платы в доход государства. Как пояснили в пресс-службе Глазуновского районного суда, осужденный был направлен в УФИЦ ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области.

Речь идет об участке, функционирующем как исправительный центр, который расположен в поселке Глазуновка. Осужденный прибыл туда 29 августа 2025 года. Его трудоустроили в ООО «Итон-3» на должность обрубщика. Осужденный посчитал, что для дальнейшего исправления он не нуждается в полном отбывании наказания, назначенного судом, поскольку вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Он также указал, что, находясь в УФИЦ ФКУ ИК-2, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ не допускал, за добросовестный труд имеет положительные отзывы от мастера. Поэтому осужденный просил суд об условно-досрочном освобождении. Однако суд ему в этом отказал. Он изучил представленную характеристику. В целом осужденный характеризуется удовлетворительно, но администрация исправительного центра сочла нецелесообразным предоставление ему условно-досрочного освобождения. Причиной стало наличие у осужденного непогашенного и неснятого дисциплинарного взыскания.

«Учитывая, что осужденный имеет непогашенное и неснятое взыскание, не имеет поощрений, суд пришел к выводу о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании наказания, поскольку цели наказания не достигнуты», – отметили в пресс-службе суда. Впрочем, шанс выйти на свободу раньше положенного у обрубщика еще есть, так как постановление районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

«Критериями применения условно-досрочного освобождения осужденных должны являться правомерное поведение осужденного за весь период отбывания наказания, его отношение к содеянному, добросовестное отношение к обязанностям в период отбывания наказания, а также уважительное отношение к другим осужденным и сотрудникам исправительной системы, иные обстоятельства, влияющие на решение данного вопроса», – добавили в пресс-службе Глазуновского районного суда.

ИА «Орелград»