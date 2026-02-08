В Орле по суду снесут торговый павильон

Решение об этом принял региональный арбитраж.

В основу дела легло исковое заявление администрации города Орла к индивидуальному предпринимателю. Чиновники просили суд обязать бизнесмена освободить земельный участок на улице 6-й Орловской дивизии путем демонтажа размещенного там нестационарного торгового объекта – павильона для реализации смешанной группы товаров, площадью 80 квадратных метров. По мнению мэрии, ответчик держит торговый павильон, не имея на то законных оснований.

Ответчик по существу заявленных требований возражений не заявил, а в своем отзыве просто указал, что в настоящее время спорный нестационарный торговый объект не демонтирован. Арбитражный суд установил, что в 2018 году между управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ) и ИП был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта.

По условиям договора бизнесмену было предоставлено в срочное пользование, сроком на пять лет, место в соответствии с утвержденной администрацией Орла схемой размещения нестационарных объектов. Срок действия договора истекал в октябре 2023 года. Но еще в январе 2023 года мэрия направила бизнесмену уведомление о расторжении договора, поскольку тот не вносил положенную плату.

Таким образом, договор прекратил свое действие еще три года назад, при этом он не содержал условий о пролонгации его действия, каких-либо дополнительных соглашений. Но договор предусматривал, что бизнесмен обязан освободить участок по истечении 10 дней с момента прекращения срока действия договора либо в случае досрочного расторжения договора. Это означает, что он сам должен был демонтировать и вывезти торговый павильон.

В договоре отдельно было указано, что если в установленный срок демонтаж не будет произведен, то торговый павильон автоматически начинает считаться размещенным незаконно. Получается, что незаконным он стал еще в 2023 году, но претензию бизнесмену чиновники направили только летом 2025 года, предложив в 10-дневный срок с момента получения претензии демонтировать киоск. Однако торговый павильон до сих пор стоит и работает.

Суд также установил, что аукцион на право заключения договора на размещение данного нестационарного торгового объекта администрацией города Орла не проводился. Учитывая обстоятельства, чиновники пришли к выводу, что ответчик самовольно занял спорный земельный участок. Суд их требования удовлетворил частично. Он обязал предпринимателя освободить торговый павильон от имущества и работников, отключить его от коммуникаций, разобрать и вывезти с указанной территории, убрав строительный мусор.

На это предпринимателю отвели 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Предполагая, что бизнесмен может не выполнить эти условия, суд предоставил администрации города Орла право по истечении указанного срока самостоятельно демонтировать павильон, а затем взыскать с его владельца понесенные за счет бюджета расходы. Однако решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

