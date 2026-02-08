Школа из Орла задолжала за питание два миллиона рублей

Поставщику пришлось идти в суд «за деньгами».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Столовая № 30» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии города Орла». Истец просил о взыскании крупной задолженности и неустойки за просрочку обязательств.

Исковые требования были мотивированы отсутствием оплаты услуг по обеспечению школьников питанием в установленный срок. Представители истца в судебном заседании подчеркнули, что даже после подачи иска ничего не изменилось – школа не оплатила поставки. Отзыв на исковое заявление она не представила, ее представители в судебное заседание не явились, хотя о дате и времени проведения судебного заседания школу известили надлежащим образом.

Как следует из материалов дела, в начале 2025 года стороны заключили несколько гражданско-правовых договоров на оказание услуг по обеспечению питанием учащихся школы. Все договоры являлись типовыми и содержали в себе идентичные условия. Они были простыми: столовая по графику обеспечивает школьников питанием, школа оплачивает ей только фактически оказанные услуги. Договорами было предусмотрено, что все расчеты осуществляются в безналичной форме на основании актов оказанных услуг.

Оплата должна была производиться в течение семи рабочих дней с момента подписания каждого такого акта сторонами. Однако столовая до сих пор не дождалась своих денег, хотя исправно выполняла договорные обязательства. В результате сумма задолженности превысила 1,85 миллиона рублей. Суд проверил расчеты истца и признал их верными. Также столовая начислила школе пени за несвоевременную оплату поставок питания.

Она просила о взыскании неустойки в сумме почти 245 тысяч рублей. Но при проверке суд произвел самостоятельный расчет неустойки и пришел к выводу, что ее размер должен составлять 172 тысячи рублей. Арбитраж обязал школу перечислить истцу указанные суммы, причем неустойка будет и дальше начисляться в ежедневном режиме, вплоть до полного погашения долга.

ИА «Орелград»