Компания Плясовых будет строить многоэтажки в Орловском округе

В Образцово.

В реестре разрешений на строительство жилых зданий в Орловской области, выданных управлением градостроительства в IV квартале 2025 года, сразу два объекта ООО «Спецстрой». Это многоквартирные дома (поз. 1 и поз. 2) на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:19142. Судя по карте, здания разместятся на улице Садовой, на расстоянии около 300 метров от трассы «Орел – Брянск». Общая площадь объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией – 6,6 тыс. кв. м. В каждом доме по 58 квартир.

По данным kartoteka.ru, ООО «Спецстрой» зарегистрировано в 2014 году. Это микропредприятие с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Учредитель – Плясова Александра Никифоровна. Директор – Плясов Дмитрий Васильевич. Чистая прибыль по итогам 2024 года – 0 рублей.

ИА “Орелград”