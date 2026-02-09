Администрация Орла отсудила у магазина забор

В переулке Заливном собственнику придется демонтировать ограждение.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла обратилась с иском в Заводской районный суд. Чиновники потребовали освободить земельный участок. Гражданину принадлежит 177 кв. м., с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания магазина». Однако он самовольно захватил еще 69 кв. м городской земли. УМИЗ была направлена претензия с требованием освободить участок. С демонтажем забора гражданин не поторопился, что послужило поводом для обращения в суд.

Представитель ответчика в ходе разбирательства заявила, что факт размещения металлического ограждения не оспаривается, но предпринимаются меры по приобретению права пользования спорным участком. А кроме того, «установленное ограждение не нарушает субъективных прав и охраняемых законом интересов иных лиц».

В то же время на спорный земельный участок, часть которого была самовольно занята, зарегистрирована в установленном законом порядке муниципальная собственность, с присвоением кадастрового номера и передачей его в состав улично-дорожной сети в оперативное управление МБУ «Спецавтобаза».

На демонтаж ограждения суд дал месяц. Если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия самостоятельно с взысканием с нарушителя необходимых расходов.

ИА “Орелград”