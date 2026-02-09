Орловца разочаровал «Инфинити», купленный за 16 миллионов

Иск о защите защита прав потребителя рассмотрел Заводской районный суд Орла.

Орловец купил у ООО «Москоу Глобал Интернейшнл Авто Компани» INFINITI QX80 Autograph (2024 г. в.) за 16 000 000 рублей. На автомобиль была предоставлена гарантия. В процессе эксплуатации на панели приборов появилась ошибка «AWD Error». Диагностика показала необходимость замены раздаточной коробки, отсутствие масла, при этом визуальных повреждений и течи масла не было. Владелец машины дважды обращался к продавцу с требованиями о восстановлении прав, но не получил ответа.

По заключению АНО «Бюро судебных экспертиз», дефект раздаточной коробки — производственный (стоимость экспертизы — 80 тыс. рублей). Ремонт обошелся в 584 тыс. рублей.

Согласно ст. 469, 470, 476 ГК РФ и Закону о защите прав потребителей, продавец отвечает за недостатки товара в гарантийный срок. Ответчик не представил доказательств вины истца в поломке. Судом исковые требования удовлетворены. С ООО «Москоу Глобал Интернейшнл Авто Компани» в пользу орловца взысканы стоимость ремонта, 25 тыс. рублей — компенсация морального вреда, 304 тыс. руб. — штраф, 96 тыс. руб.— судебные издержки.

Решение может быть обжаловано.

