Орловчанка обманом женила на себе будущего участника СВО

9.2.2026 | 10:38 Закон и порядок, Новости

Ливенский районный суд Орловской области признал брак фиктивным.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

С иском обратился  прокурор Измалковского района Липецкой области. Брак между орловчанкой и жителем села Измалково был заключен в 2024 году, за день до подписания последним контракта о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации. Мужчина также оформил доверенность на супругу, чтобы она имела возможность распоряжаться денежными вкладами.

В период прохождения службы боец искал возможность расторгнуть брак. Мужчина заявил, что женился в состоянии алкогольного опьянения. С «супругой» не знаком и не был намерен создавать с ней семью. Также отменил доверенность. В мае 2025 года мужчина пропал без вести в зоне проведения СВО …

Прокурор потребовал признать брак фиктивным,  исключить в отделе ЗАГС запись акта о заключении их брака. Родные и знакомые пропавшего подтвердили, что «супруги» совместно не проживали, общего хозяйства не вели, в отношениях никогда не находились. Также женщина не меняла фамилию, с родственниками и друзьями «вторую половину» не знакомили.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в Ливенском районном суде.

