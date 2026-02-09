Орловчанка обманом женила на себе будущего участника СВО

Ливенский районный суд Орловской области признал брак фиктивным.

С иском обратился прокурор Измалковского района Липецкой области. Брак между орловчанкой и жителем села Измалково был заключен в 2024 году, за день до подписания последним контракта о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации. Мужчина также оформил доверенность на супругу, чтобы она имела возможность распоряжаться денежными вкладами.

В период прохождения службы боец искал возможность расторгнуть брак. Мужчина заявил, что женился в состоянии алкогольного опьянения. С «супругой» не знаком и не был намерен создавать с ней семью. Также отменил доверенность. В мае 2025 года мужчина пропал без вести в зоне проведения СВО …

Прокурор потребовал признать брак фиктивным, исключить в отделе ЗАГС запись акта о заключении их брака. Родные и знакомые пропавшего подтвердили, что «супруги» совместно не проживали, общего хозяйства не вели, в отношениях никогда не находились. Также женщина не меняла фамилию, с родственниками и друзьями «вторую половину» не знакомили.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в Ливенском районном суде.

ИА “Орелград”