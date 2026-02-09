Клычкова возмутили размеры штрафов для перевозчиков

Он нашёл их слишком незначительными.

Вопрос организации транспортного обслуживания обсуждался на заседании в областной администрации, которое состоялось сегодня.

Основные проблемы остались прежними — это нарушения схем движения, некорректное поведение водителей, а также нехватка транспортных средств.

Как рассказал руководитель «Организатора перевозок» Владимир Злобин, если выясняется, что перевозчик действительно нарушает условия контракта, то ему может грозить наказание в виде штрафа с предельным размером в 5 тысяч рублей. Сумма взыскания определяется стоимостью контракта.

Такие санкции не удовлетворили орловского губернатора.

«Эти штрафы ни на что не влияют. По городу Орлу контракт — рубль. Какой штраф? 10 копеек? Вопрос о переходе на другую систему контрактации и оплаты у нас совершенно точно должен стоять на повестке», – высказался Андрей Клычков.

По его словам, эта работа продолжается. Пока идут «небыстрые» юридические процедуры. Переход на новую систему планируется с 1 января 2027 года.

ИА «Орелград»