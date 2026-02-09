Муниципальные учреждения Орла задолжали коммунальщикам 217 миллионов

9.2.2026 | 11:12 Важное, ЖКХ, Новости

Таковы данные на 1 января текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

Их озвучили на оперативном совещании, которое состоялось в областной администрации сегодня.

По сравнению с началом 2025-го года показатель вырос сразу на 147,5 миллиона рублей.

94% суммы (204 миллиона) приходится на бюджетные муниципальные учреждения города. В основном — на детские сады и другие, связанные с образовательной сферой.

Подобная ситуация приводит к тому, что управляющие организации и коммунальные предприятия области, в свою очередь, остаются должны поставщикам ресурсов. На 1 января текущего года размер этого долга достиг 244,7 миллиона рублей. За предшествующий год он вырос на 36,9 миллиона.

