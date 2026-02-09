На Орловщине ещё один район может стать округом

Местное самоуправление продолжает трансформироваться.

Публичные слушания по вопросу «целесообразности» создания муниципального округа назначены в Новодеревеньковском районе. Такое решение приняли на внеочередном заседании местного Совета народных депутатов.

«Основными целями являются оптимизация бюджетных расходов и устранение дублирования функций», – отметили в администрации муниципального образования. Сейчас в районе насчитывается 7 администраций сельских поселений и 1 городское поселение.

Слушания назначены на 10 марта на 11 часов. Они пройдут в здании администрации района.

Ранее вопрос о переходе на новую систему обсуждали в Кромском районе.

ИА «Орелград»