В Орле ищут подрядчика для нашумевшего зала единоборств

9.2.2026 | 7:02 Новости, Спорт, Строительство

Он должен появиться на месте «Стекляшки».

Фото: ИА “Орелград”

Конкурс опубликован в ЕИС «Закупки». Поставку и монтаж оборудования для создания модульного зала единоборств доверят только субъектам малого и среднего предпринимательства. Начальная цена контракта  – 124 253 000 рублей. Заявки от желающих взяться за работу принимают до 17 февраля. Предусмотрен аванс в размере 30%.

Габариты объекта в собранном состоянии: длина: 54–56 м; ширина: 19,5–20 м; высота до низа выступающих конструкций не менее 6 м. Модульный физкультурно‑оздоровительный комплекс должен соответствовать ГОСТ. Назначение – услуги в сфере спортивных единоборств и общей физподготовки. Пропускная способность – не менее 24 чел./смена. Товар должен быть поставлен в течение 210 календарных дней с даты заключения контракта.

Напомним, после сообщения о планируемом сносе «Музея болельщиков» фанаты объявили бойкот. В департаменте физкультуры и спорта заверили, что другого места для зала единоборств просто нет.

ИА “Орелград”


