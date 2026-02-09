В Орле рассказали подробности о проблемах с коллектором

Из-за них движение по участку Полесской ограничат на всю рабочую неделю.

Об этом сообщалось ранее. Из-за ограничений временно изменилась и схема движения троллейбусов №4 и №6. В публикациях Администрации Орла указывалось, что речь идёт об устранении некой аварийной ситуации на муниципальном канализационном коллекторе.

Генеральный директор «Орёлводоканала» Василий Иванов уточнил, что это не внезапное ЧП.

«Произошедшая в конце ноября авария на коллекторе по улице Полесской выявила газовую коррозию колец колодца. Чтобы предотвратить подобные аварийные ситуации в дальнейшем, принято решение о реконструкции канализационных колодцев на коллекторе диаметром 1000 миллиметров», – пояснил он.

Эту информацию также разместили официальные соцсети городской администрации.

ИА «Орелград»