В Орловской области открылось новое здание ФАПа

9.2.2026 | 16:00 Медицина, Новости

Модульный фельдшерско-акушерский пункт построили в Хотынецком районе.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

ФАП располагается в посёлке Звезда. Новая постройка заменила прежнее здание пункта, построенное в 1970-х годах.

Здесь есть всё необходимое. В том числе – кабинеты для приёма пациентов и проведения процедур, помещения для персонала, новая мебель и современное оборудование. Так, ФАП оснащён аппаратом ЭКГ, а также прибором для измерения глазного давления. Объект адаптирован для маломобильных групп населения.

В пункте будут оказывать помощь около 400 местным жителям (включая примерно 100 несовершеннолетних).

Здание построено в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

