За год спецвыплату получили 5050 медработников Орловщины

9.2.2026 | 13:06 Медицина, Новости

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Отметим, что в 2025-м число получателей значительно выросло. Такая мера поддержки оказывается с 2023-го года. За всё время действия программы она охватила 5730 медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в 2025-м общая сумма таких выплат составила 1,1 миллиарда рублей.

Право на эту поддержку имеют медики первичного звена здравоохранения, сотрудники центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой медицинской помощи. Размер может колебаться от 4,5 до 50 тысяч рублей.

Например, в населённых пунктах с населением до 50 тысяч жителей врачам полагается по 50 тысяч, среднему медперсоналу — по 30 тысяч (ежемесячно). Там, где население находится в рамках от 50 до 100 тысяч человек, размер поддержки — 29 и 13 тысяч соответственно.

Наибольшая доля получателей сосредоточена во Мценском и Ливенском районах, а также непосредственно в городе Орле.

ИА «Орелград»


