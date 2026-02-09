В орловском «Светофоре» нашли просрочку

9.2.2026 | 13:27 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявили в магазине в Малоархангельске.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. В ведомство обратились сами местные жители.

Магазин сети «Светофор» находится на местной улице Калинина, 13. Собственником является ООО «Торгсервис 71».

Инспекторы, проверяя информацию, выехали на место и зафиксировали ряд нарушений. В магазине продавали колбасу «Салями от Макарова», чей срок годности истёк ещё в декабре минувшего года.

Также покупателям предлагалась свежемороженая рыба различных видов без даты выработки и маркировки производителя.

По результатам мероприятия ООО «Торгсервис 71» объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

