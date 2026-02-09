За день на Орловщине горели три бани

Обошлось без пострадавших.

Все пожары были зарегистрированы накануне, 8 февраля. Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

В 5 часов утра загорелась деревянная баня в Дмитровском районе в деревне Дружно. Последствия ЧП ликвидировали пятеро сотрудников ведомства на двух единицах спецтехники. Известно, что кровля строения обрушилась.

Примерно в 18:30 похожий вызов пришёл из райцентра Кромы. Эту горящую баню отрабатывали аналогичными силами. Здесь пламя успело только повредить кровлю.

Третий случай произошёл около 20 часов 10 минут в Малоархангельском районе в посёлке Прогресс. Пожар в ещё одной бане локализовали за пять минут и ликвидировали полностью за час. В результате ЧП выгорело потолочное перекрытие (на площади 2 квадратных метра).

ИА «Орелград»