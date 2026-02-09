Замдиректора СЗ «Фортуна» потребовал компенсацию морального вреда

Претензии рассмотрел Советский районный суд Орла.

Шалыгин А. А. обратился с иском к ООО «СЗ «Фортуна», требуя признать увольнение незаконным. С 15 июля 2022 он работал заместителем директора компании по общим вопросам. 8 ноября 2024 года из сведений о трудовой деятельности, предоставляемых ресурсом СФР, Шалыгин узнал, что приказом от 25 декабря 2023 он был уволен «по инициативе работника». Между тем, замдиректора заявление «по собственному» не писал. В связи с этими обстоятельствами он обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным.

Решением Советского районного суда в начале 2025 года мужчина восстановлен в должности, а также в его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула (за 11 месяцев). Компания пыталась оспорить решение, но апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 1 июля 2025 года оно оставлено без изменения.

В новом иске Шалыгин А. А. потребовал взыскать с работодателя пени за несвоевременную выплату зарплаты, отпускных, компенсацию морального вреда.

Суд признал нарушение трудовых прав. Иск удовлетворен. Работнику должны выплатить более 75 тысяч рублей.

Ответчик не явился в суд и не предоставил уважительных причин для игнорирования. Тем не менее решение может быть обжаловано в установленный законом срок.

Мотивированный текст заочного решения изготовлен 27 января 2026 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «СЗ «Фортуна» зарегистрировано в 2010 году. Директором и соучредителем является Плясов Дмитрий Васильевич. Второй участник общества – Шалыгин Алексей Алексеевич. Чистая прибыль компании в 2024 году превысила 611 млн рублей.

ИА “Орелград”