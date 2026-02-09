«Эс Класс Клиник Орел» заплатит 1,8 млн за некачественную услугу

После процедуры пациентке потребовалась экстренная помощь в БСМП им. Н.А. Семашко.

Дело о взыскании компенсации морального вреда и убытков рассмотрел Советский районный суд.

В июле 2022 года был заключен договор на оказание медуслуг между орловчанкой и ООО «Эс Класс Клиник Орел». В августе при установке внутриматочной спирали врачом допущены дефекты в процедуре (не проведено нужное обследование, нарушена техника введения). Произошла перфорация задней стенки матки. Спираль проникла в брюшную полость. Здоровью пациентки был нанесен тяжкий вред. Женщину спасли в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко».

«Согласно многочисленным литературным источникам, в отдаленном периоде после перенесенной перфорации матки возможны нарушения репродуктивной функции, образование спаек в полости матки или малом тазу, что может привести к хронической тазовой боли, бесплодию или проблемам с вынашиванием беременности», – указано в материалах суда.

В декабре 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. В апреле 2025 года оно прекращено из‑за истечения сроков давности, но факт ненадлежащей помощи не оспорен. Комиссионная судебно‑медицинская экспертиза в рамках уголовного дела подтвердила дефекты помощи и причинно‑следственную связь с вредом здоровью.

Пациентка обращалась в ООО «Эс Класс Клиник Орел» с претензией о возврате оплаченных по договору сумм, убытков и компенсации морального вреда, однако претензия оставлена без удовлетворения. Это послужило поводом для обращения в суд.

В ходе заседания представитель ответчика полагала сумму требуемой компенсации завышенной, не возражала против удовлетворения исковых требований в части взыскания убытков в размере 15 887 рублей.

Суд решил взыскать с ООО «Эс Класс Клиник Орел» в пользу пациентки компенсацию морального вреда — 800 тыс.руб., убытки — 15,9 тыс. руб., штраф — 407,9 тыс. руб. Приняты во внимание тяжесть причиненных физических и нравственных страданий. Также компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей взыскана в пользу матери пострадавшей и ее сына.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение месяца.

Напомним, летом 2024 года сообщалось о возбуждении дела после смерти пациентов медклиники. Рассматривался вопрос качества оказания помощи людям с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля.

ИА “Орелград”