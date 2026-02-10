Детдом под Орлом не смогли продать даже по минимальной цене

Очередной аукцион признан несостоявшимся.

В Орловской области признаны несостоявшимися сразу несколько электронных аукционов, на которых предполагалось продать государственное имущество фактически по минимальной цене. Причина кроется в полном отсутствии заявок на участие. Одним из наиболее заметных лотов отмененных торгов являлся детский дом, расположенный в поселке городского типа Колпна. Областные власти безуспешно пытаются продать его уже много лет. Только в 2025 году было организовано три аукциона, на которые не поступило ни одной заявки.

В один лот были объединены: здание детского дома общей площадью 1113,1 квадратных метра; земельный участок под ним площадью 2719 квадратных метра; произведенное в Польше зеркало, которое имеет охранный статус и выделено в отдельный объект. Начальная цена всего дота составляла 3,91 миллиона рублей. Но организаторы также установили минимальную цену предложения – цена отсечения составила 1,95 миллиона рублей.

Это означает, что областные власти были готовы уступить детский дом фактически за полцены, если бы не нашлось желающих приобрести его за начальную цену. Торги предусматривали вариант с понижением цены. Шаг понижения был установлен в размере 391,05 тысячи рублей. Но даже такие условия не привлекли потенциальных покупателей. То же самое можно сказать о ряде других аукционов.

В частности, никого не привлекло предложение о продаже ветучастка площадью 62,5 квадратных метров, расположенного в поселке Успенский Кромского района. Вместе с землей площадью 1125 квадратных метров его можно было приобрести по «бросовой» цене – минимально допустимая цена продажи лота составляла всего 26,8 тысячи рублей. А минимальная цена продажи здания ветучастка в деревне Арбузово Кромского района составляла 20,8 тысячи рублей. Однако и этот лот не привлек внимания покупателей.

ИА «Орелград»