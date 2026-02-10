В Орле оперативно раскрыли кражу в поезде

Преступление было совершено в поезде следованием «Санкт-Петербург – Белгород».

Сотрудники уголовного розыска транспортной полиции города Орла оперативно установили личность и задержали злоумышленника, который подозревается в совершении кражи чужого имущества. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Сотрудники полиции изъяли у него ноутбук, принадлежащий другому человеку. Подробности раскрыли в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел поступило сообщение о хищении ноутбука в поезде № 81 сообщением «Санкт-Петербург – Белгород», – пояснили в ведомстве. – Для потерпевшей материальный ущерб составил 65 000 рублей. По имеющимся приметам, стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть линейного подразделения».

Задержанный уже дал признательные показания. С его слов, кражу он совершил, выходя из купе на станции Орел. Другие пассажиры в тот момент спали. Злоумышленник воспользовался этим и прихватил с собой чужую суму с ноутбуком. Последний стал вещественным доказательством, законному владельцу его вернут, когда дело дойдет до логического завершения. В отношении подозреваемого следователь линейного отдела МВД России на станции Орел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тем временем кражу мобильного телефона оперативно раскрыли сотрудники ОМВД России «Орловский». Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, о преступлении в полицию заявил местный житель. Он сообщил, что у него украли мобильник стоимостью более 6 тысяч рублей. Потерпевший припомнил, что накануне у него гостил 25-летний знакомый. Они вместе распивали спиртное, затем хозяин квартиры уснул, а когда проснулся, мобильника уже не было.

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России «Орловский» установили местонахождение молодого человека, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – В ходе беседы с полицейскими он сознался в краже и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Так, гражданин распивал с другом алкоголь. Когда хозяин квартиры уснул, он захотел продолжить банкет. Злоумышленник забрал гаджет потерпевшего и сбыл его неизвестному лицу за 1 тысячу рублей».

В отношении молодого человека следственным отделом ОМВД России «Орловский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Как и в предыдущем описанном случае, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»