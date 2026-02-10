Глава орловского управления СКР представил своего заместителя

10.2.2026

Должность занял Сергей Шолохов, полковник юстиции.

Фото: vk.com/club56875931

Официальное представление заместителя коллективу состоялось сегодня. Об этом сообщается в официальных соцсетях СУ СКР по Орловской области. Сергея Шолохова представил глава регионального управления Александр Полшаков.

Приказ о назначении утвердил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Известно, что Шолохов ранее работал в органах прокуратуры, с 2007-го года – в органах Следственного комитета России при прокуратуре. Замещал различные ответственные должности. С 2020 года проходил службу в Главном управлении криминалистики (Криминалистическом центре СКР).

Награждён ведомственными наградами – нагрудным знаком «За службу на Кавказе», знаками отличия «За службу закону» и «Отличник следственных органов» и другими.

ИА “Орелград”


