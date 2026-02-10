В 2025 году у орловской воды ухудшились санитарно-химические показатели

Это следует из отчёта Роспотребнадзора.

Итоговые данные за истекший год опубликовало региональное управление ведомства.

Сообщается, что из-за несоответствия санитарно-химическим показателям были забракованы 13,9% проб воды. В 2024-м таких проб насчитали 13,1%.

В то же время улучшились показатели по пробам, забракованным из-за микробиологического фактора. В 2025-м их оказалось 2,7%, в 2024-м было 3%.

“Возбудители патогенной микрофлоры в разводящей сети не выделялись”, – уточнили в ведомстве.

Пробы брали из воды, которая содержалась в разводящей (водопроводной) сети.

