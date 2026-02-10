На Орловщине прокуратура добилась ремонта в школе

10.2.2026 | 13:55 Новости, Образование

Нарушения выявили в Больше-Чернавской школе имени Алдошина.

b-chernava-sosh.obr57.ru

Образовательное учреждение находится в Краснозоренском районе. Как выяснила прокуратура, в здании школы не все помещения соответствовали необходимым требованиям.

Например, в лаборантской и в кабинете химии проверяющие не обнаружили вытяжных шкафов. В кабинете химии окно не было покрыто стеклом полностью. В других помещениях тоже возникли претензии к окнам, а также к светильникам.

Прокурор обратился в суд с иском, который обязывал руководство школы нормализировать ситуацию. Требования сочли справедливыми.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, в настоящее время судебное решение уже исполнено. В школе выполнен текущий ремонт.

