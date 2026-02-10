На Орловщине начали собирать новый состав общественной палаты

10.2.2026 | 10:53 Новости, Общество

Об этом сообщает Орловский областной Совет народных депутатов.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Войти в её состав может любой совершеннолетний гражданин, который соответствует требованиям, указанным в федеральном законе «Об общественной палате» (от 04.04.2005, №32-ФЗ). Например, туда не допустят недееспособных лиц, граждан с неснятыми или непогашенными судимостями, людей с двойным гражданством.

Выдвигать кандидатов могут некоммерческие организации, которые действуют на территории нашей области от трёх лет. Каждая из них может предложить одного кандидата.

Необходимые документы направляются в аппарат областной общественной палаты (302021, Орёл, площадь Ленина, дом 1, кабинет 257). Это нужно сделать до 11 марта.

Телефон для справок – 8 (4862) 59-99-48.

