В январе вырос спрос на гособлигаций

10.2.2026 | 11:02 Новости, Экономика

Инвесторы продолжили придерживаться консервативной стратегии.

ИА “Орелград”

По данным «ВТБ Мои Инвестиции», в январе инвесторы продолжили придерживаться консервативной стратегии — заметно вырос спрос на облигации как инструмент с фиксированной доходностью в долгосрочной перспективе.

  • Доля облигаций в портфелях увеличилась с 45 % (на конец года) до 47 % (к началу февраля).  В сегменте произошло снижение доли корпоративных бумаг (с 66 % до 63 %) и ОФЗ (с 21 % до 19 %), при этом доля замещающих гособлигаций выросла с 13 % до 18 %.
  • Доля акций сократилась с 30 % до 29 %.
  • Доли других активов (фондов, драгметаллов, инструментов срочного рынка) существенно не изменились.

Как отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев, такой выбор обусловлен ожиданием снижения ключевой ставки — участники рынка ищут доходность, сопоставимую с депозитами, но чуть выше.

