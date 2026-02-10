Под Орлом стоки попадали в реку без очистки

10.2.2026 | 10:39 Закон и порядок, Новости

Суд поручил администрации Орловского округа устранить нарушение.

Фото: ИА “Орелград”

Его зафиксировала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Поверхностные сточные воды стекали в реку Цон — с территории жилой застройки, расположенной в посёлке Знаменка.

При этом окружная администрация, эксплуатируя систему ливневой канализации, не принимала необходимые меры для защиты окружающей среды. «Ливнёвка» не была оснащена очистными сооружениями. При этом ливневая канализация находилась в муниципальной собственности.

Также не были оформлены разрешительные документы на пользования водным объектом. Всё это побудило прокуратуру обратиться в Орловский районный суд и потребовать исправления выявленных нарушений.

Требования удовлетворили. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU