Под Орлом стоки попадали в реку без очистки

Суд поручил администрации Орловского округа устранить нарушение.
Его зафиксировала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Поверхностные сточные воды стекали в реку Цон — с территории жилой застройки, расположенной в посёлке Знаменка.
При этом окружная администрация, эксплуатируя систему ливневой канализации, не принимала необходимые меры для защиты окружающей среды. «Ливнёвка» не была оснащена очистными сооружениями. При этом ливневая канализация находилась в муниципальной собственности.
Также не были оформлены разрешительные документы на пользования водным объектом. Всё это побудило прокуратуру обратиться в Орловский районный суд и потребовать исправления выявленных нарушений.
Требования удовлетворили. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
