Под Орлом стоки попадали в реку без очистки

Суд поручил администрации Орловского округа устранить нарушение.

Его зафиксировала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Поверхностные сточные воды стекали в реку Цон — с территории жилой застройки, расположенной в посёлке Знаменка.

При этом окружная администрация, эксплуатируя систему ливневой канализации, не принимала необходимые меры для защиты окружающей среды. «Ливнёвка» не была оснащена очистными сооружениями. При этом ливневая канализация находилась в муниципальной собственности.

Также не были оформлены разрешительные документы на пользования водным объектом. Всё это побудило прокуратуру обратиться в Орловский районный суд и потребовать исправления выявленных нарушений.

Требования удовлетворили. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»