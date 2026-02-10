Орловской молодёжи предложили помощь в развитии карьеры

Кадровый центр поможет сформировать индивидуальный карьерный маршрут.

Проект разработан Минтрудом России. В нашем регионе его воплощает в жизнь Кадровый центр Орловской области.

Его адресатами являются не только студенты, но и школьники. Конечная цель — оказать молодёжи комплексную поддержку в профессиональном самоопределении, подборе образовательной траектории и дальнешем трудоустройстве. Причём – по полученной специальности и в родном регионе.

«Мы развиваем такой инструмент, как целевое обучение — он позволяет мотивированным абитуриентам и студентам бесплатно получать востребованные профессии и гарантирует первое рабочее место», — рассказала руководитель Кадрового центра Орловской области Ирина Гриминова.

Ещё одно направление — индивидуальная работа с будущими специалистами, у которых могут возникнуть сложности с трудоустройством. С ними работают персональные кураторы.

Как рассказали в центре, сегодня около 750 орловских предприятий ищут около 10 тысяч квалифицированных работников. Среди приоритетных отраслей — металлургия, машиностроение и приборостроение.

ИА «Орелград»