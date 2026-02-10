Орловская промышленность завершила год в отрицательной зоне

Индекс промышленного производства так и не дотянул до уровня 2024 года.

Орелстат обнародовал результаты предварительного расчета индекса промышленного производства за 2025 год на основе оперативных данных. Несмотря на прогнозы областных властей, индекс по итогам года так и не вошел в положительную зону. В течение всего прошедшего года он уступал показателям 2024-го. Динамика немного улучшилась в декабре, но рывка, который помог бы сделать индекс плюсовым, увы, не последовало. В целом, по оценкам статистиков, индекс составил 96,3 процента к уровню 2024 года.

«При этом в декабре 2025 года был зафиксирован рост на 0,4 процента относительно декабря прошлого года, – следует из сообщения Орелстата. – Во всех четырех секторах промышленности по итогам 2025 года отмечено снижение объемов производства: добывающий – 97,8 процента, обрабатывающий – 96,6 процента, энергетический – 99 процентов, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов – 72,3 процента».

Что касается показателей декабря 2025 года, то значительный зафиксирован был зафиксирован в нескольких секторах экономики. Так, производство текстильных изделий увеличилось в 3,5 раза по сравнению с декабрем 2024 года, металлургической продукции – в 2 раза, кожи и изделий из нее – почти в 1,8 раза. Одновременно с этим было зафиксировано значительное снижение производства компьютеров, электронных и оптических изделий (на 32,2 процента), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 43,2 процента), электрического оборудования (на 47 процентов).

«Большинство обрабатывающих отраслей завершили год в отрицательной зоне, – отмечают в Орелстате. – Динамика в последнем месяце года была разнонаправленной: существенный рост продемонстрировали добывающий (плюс 88,8 процента) и энергетический (плюс 11,4 процента) сектора, снижение – обрабатывающий (минус 1,5 процента) и сектор водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (минус 24,4 процента)».

